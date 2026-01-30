Sospechoso de matar a puñaladas a Adriana Abarcá irá un año a prisión preventiva

El Ministerio Público confirmó este viernes que un hombre de apellido Marín cumplirá un año de prisión preventiva, pues figura como sospechoso de matar a puñaladas a su pareja sentimental, Adriana Abarca.



Según informó la institución, la Fiscalía de San Carlos logró, este viernes, que el Juzgado Penal de la localidad ordenara la medida cautelar.

"La Unidad de Género de la Fiscalía de San Carlos consiguió que se ordenara un año de prisión preventiva, en contra de un hombre de apellidos Marín García, quien figura como sospechoso de cometer un delito de femicidio, en perjuicio de Adriana Abarca. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la localidad", indicó el Ministerio Público.

Los hechos con los que se relaciona al sospechoso ocurrieron durante la madrugada de este jueves en barrio Lourdes de Ciudad Quesada, en San Carlos, provincia de Alajuela.



De acuerdo con la información oficial, la víctima (de 24 años) y el imputado (de 25), quienes eran pareja sentimental, son oriundos de Alajuelita, en San José, y desde hace aproximadamente dos semanas se encontraban hospedados con familiares en la zona mientras buscaban oportunidades laborales.



Las autoridades señalaron que, durante la noche, el hombre habría presentado un problema estomacal, por lo que ambos se trasladaron a un centro hospitalario y posteriormente regresaron a la vivienda donde se alojaban. Tras su retorno, se habría producido una discusión por causas que aún no han sido determinadas.



Según el reporte preliminar, el sospechoso aparentemente atacó a la mujer en múltiples ocasiones con un arma blanca, ocasionándole heridas de gravedad, principalmente en el cuello. En el inmueble también se encontraba una niña de aproximadamente cinco años, hija de la víctima.



Familiares que se hallaban en la casa se percataron de lo ocurrido y alertaron de inmediato a las autoridades, quienes atendieron la emergencia, pero la mujer ya había fallecido.



El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales.