Sospechoso de femicidio descontará tres meses de preventiva

Un sujeto, sospechoso de asesinar a su pareja la madrugada de este domingo descontará tres meses de prisión preventiva, investigado por los presuntos delitos de femicidio y tentativa de homicidio.



“El sujeto de apellido Romero, fue detenido cerca de las 6:00 a.m. de ayer, como sospechoso de asesinar a su pareja, una mujer identificada como Melva Reyes Croveto; los hechos habrían ocurrido entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m., en la casa en que convivían, en Rincón de Cacao, Alajuela”, señaló el Ministerio Público.

Al parecer el hombre habría utilizado un cuchillo para quitarle la vida a Reyes y luego habría atacado a la hija de 14 años de edad, quien dio la voz de alarma.

Las autoridades localizaron al sujeto en una casa de la localidad, luego de que la mujer muriera al ser trasladada a un centro médico.

La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el mismo domingo en el Juzgado Penal de Alajuela.