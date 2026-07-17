Sospechoso de doble homicidio era requerido por robo de lanchas en Limón

Uno de los hombres detenidos como sospechoso de participar en el doble homicidio de dos menores de edad en Limón también era requerido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por una causa distinta relacionada con el robo de 10 lanchas y la presunta ocupación ilegal de una propiedad vinculada a un extraditable por narcotráfico.

El sospechoso fue identificado por las autoridades con los apellidos Díaz Obando, de 20 años, quien, según las investigaciones, sería integrante de la organización criminal conocida como "Los Hondureños".

De acuerdo con la investigación del OIJ, Díaz Obando figuraba como sospechoso del robo de 10 embarcaciones sustraídas de una propiedad perteneciente a Jacob Andrés Soto Rivera, quien fue detenido previamente con fines de extradición por presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.

Las autoridades judiciales cuentan con registros en video que documentan el momento en que fueron robadas las embarcaciones desde esa propiedad ubicada en la provincia de Limón.

La investigación también recuerda que, en marzo anterior, agentes del OIJ realizaron 15 allanamientos en distintos puntos de Limón, como parte de un operativo contra la organización "Los Hondureños", cuyos integrantes presuntamente intentaban retomar el control de varios territorios de la provincia.

Durante esas diligencias fueron detenidos varios sospechosos vinculados a la estructura criminal.

Esta semana, la Policía Judicial ejecutó dos nuevos allanamientos relacionados con la investigación del doble homicidio de dos menores de edad, en los que logró decomisar evidencia considerada de interés para el avance del caso.

Según informó el OIJ, las pesquisas permitieron establecer el vehículo que habría sido utilizado por los sospechosos al momento de cometer el crimen.

Como parte de las diligencias, los investigadores también determinaron que el automóvil presuntamente empleado en los hechos fue incendiado horas antes de los recientes allanamientos, en un aparente intento por eliminar evidencia.

Las autoridades mantienen la investigación en desarrollo para esclarecer completamente los hechos, determinar el grado de participación de los detenidos e identificar a otros posibles involucrados.







