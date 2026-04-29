Sospechoso de asesinar y decapitar a Pamela Royo irá a prisión preventiva

La Fiscalía de Turrialba logró que un juzgado ordenara cuatro meses de prisión preventiva contra un hombre sospechoso de participar en el homicidio de Pamela Royo Solano, ocurrido en junio de 2024.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado, de apellido Marín, figura como sospechoso del delito de homicidio calificado.

En el mismo expediente, dos mujeres también son investigadas por el presunto delito de favorecimiento real. Una de ellas, hermana del sospechoso, cumplirá medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, mientras que la otra permanece vinculada al proceso judicial.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el crimen puede estar relacionado con la negativa de la víctima a participar en la venta de drogas para un proveedor ligado a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

La investigación reveló que, al parecer, la víctima fue interceptada por varias personas tras oponerse a colaborar con actividades de narcotráfico. Posteriormente, fue trasladada a una casa, donde fue asesinada de múltiples disparos y decapitada.

El cuerpo de Royo Solano, de 38 años, fue localizado el 6 de junio de 2024, días después de haber sido reportada como desaparecida.

Las autoridades sostienen que las dos mujeres investigadas tenían conocimiento de que la víctima fue llevada al sitio donde ocurrió el crimen. Sin embargo, presuntamente no suministraron información a las autoridades judiciales, pese a la alerta por su desaparición.

La Fiscalía de Turrialba mantiene la investigación en trámite y no se descartan nuevas detenciones.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.