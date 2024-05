Sospechoso de asesinar a su pareja en Upala es un árbitro aficionado

Un árbitro aficionado y peón de construcción es el sospechoso del femicidio de una estilista de Upala.



El sujeto atacó a la víctima con una piedra y un cuchillo delante de la madre y un hijo de la ofendida.

El sujeto cumplió las amenazas que le hizo a su excompañera sentimental, de la forma más violenta y despiadada.

Marisol Rodríguez Cordero regresaba de dejar a una de sus hijas en la escuela cuando el hombre la agredió dentro de su casa.

El ataque se extendió hasta el frente de la vivienda, el sujeto de 28 años atacó a Marisol con un cuchillo y una piedra.

“Ella trató de huir y se tropezó en el muro, ahí está el charco de sangre, él agradó una piedra y se la reventó en la jupa, solo estábamos ella y yo, me agarró mi nieto del pescuezo, no tiene corazón ese es un animal, es una bestia, no tiene nombre de persona”, dijo Bertirla Cordero Rivera, madre de la víctima.