Sospechoso de asesinar a su pareja en cuartería de San José irá a prisión preventiva

El sospechoso del femicidio de Belkis Scarleth Molina deberá pasar los próximos seis meses en prisión preventiva.

La tarde del martes, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José impuso la medida cautelar contra el hombre de apellido Burgos, mientras avanza la pesquisa en su contra por el crimen, que tuvo lugar en una cuartería situada en calle 6, entre avenidas 6, 8 y 10.

El asesinato se dio la tarde del domingo, luego de que, según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el inmueble se presentó una discusión entre varias personas, momento en el que el sujeto en apariencia tomó un machete y agredió en la pierna izquierda a la mujer, provocándole la muerte en el sitio. La víctima tenía 35 años y era nicaragüense.

La Fuerza Pública y la Cruz Roja Costarricense (CRC) atendieron la emergencia tras recibir reportes de vecinos y testigos que alertaron sobre la agresión.

Al día siguiente, la Policía Judicial precisó que el presunto agresor, de 48 años y también nicaragüense, fue detenido cuando regresó al lugar con un cuchillo ensangrentado y las manos manchadas de sangre.

El de Molina representa el 33.° femicidio ocurrido en Costa Rica en lo que va del 2025.