Sospechoso de asesinar a Roberto Samcam intentó huir de Policía, pero carro cayó a cuneta

Un patrullaje preventivo realizado por la Policía Municipal de San Isidro, Heredia, permitió la detención de un joven de apellido Carvajal, de 21 años, quien figura como el principal sospechoso de ejecutar el homicidio del opositor nicaragüense, Roberto Samcam, en Costa Rica.

De acuerdo con el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el caso se remonta al 19 de junio de 2025.



Este es el sospechoso de asesinar al nicaragüense Roberto Samcam

“Ese día, un sujeto llega a la casa de habitación de esta persona y le quita la vida en el sector de Moravia. Y, tras una investigación exhaustiva, el 12 de setiembre del año anterior se realizaron allanamientos en los que se detuvo a cuatro personas vinculadas con el crimen; sin embargo, aún faltaba ubicar a uno de los presuntos participantes operativos.



“El día de hoy, en una labor bastante efectiva de la Policía Municipal de San Isidro, se logra detener a un sujeto de apellido Carvajal, de 21 años, en este mismo sector de Heredia. El sospechoso portaba un arma de fuego 9 milímetros y además una AR-15, mientras viajaba en un vehículo que resultó accidentado", dijo Soto.

Según el OIJ, se trata de la persona ejecutora del homicidio, es decir, la que acciona el arma contra la víctima, en coordinación con las cuatro personas que ya se habían detenido anteriormente.



El jerarca detalló que, con esta captura, desde el punto de vista operativo, se logra detener a todas las personas vinculadas con el homicidio de Samcam, un caso que “ha causado mucha conmoción no solo en el país, sino a nivel internacional, por las características de la víctima”.

Por su parte, el jefe de la Policía Municipal de San Isidro, Reiner Corella, explicó que la detención se produjo cerca de la medianoche durante un recorrido de rutina en el sector de Santa Elena.

“Los compañeros observan que se acercan dos vehículos en una calle poco transitada; uno de ellos esquiva la patrulla y el otro, al ver que los oficiales prenden las luces, echa marcha atrás y cae a una cuneta.

"Los oficiales obligaron a los ocupantes a descender del vehículo y, durante la intervención, ven que uno de ellos porta un arma en la cintura y ambos son aprehendidos”, comentó Corella.

Al revisar el automóvil, también se localizó un arma larga y se coordinó de inmediato con la Fuerza Pública.