Sospechoso de asesinar a Roberto Samcam cumplirá 15 días de prisión preventiva

Un joven de apellido Carvajal, de 21 años, señalado como el principal sospechoso de ejecutar el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam en Costa Rica, deberá cumplir 15 días de prisión preventiva.



Así lo confirmó este miércoles el Ministerio Público, que además indicó que el caso se tramita bajo el procedimiento expedito de flagrancia.



Carvajal fue interceptado la madrugada del martes en San Isidro de Heredia, cuando viajaba en un vehículo junto a otro hombre de apellido Castro, en una vía paralela conocida como Yerbabuena, cerca del peaje de la Ruta 32.



De acuerdo con el informe policial, los oficiales detectaron dos vehículos en actitud sospechosa. Uno logró evadir la patrulla, mientras que el otro intentó huir en reversa, pero terminó atascado en una zanja. Al abordarlo, los agentes observaron que uno de los ocupantes portaba un arma de fuego en la cintura.



Durante la inspección del automóvil, las autoridades hallaron una pistola calibre nueve milímetros, un fusil tipo AR-15 y municiones para ambas armas. En ese momento, el conductor reconoció que tenía una orden de captura activa y manifestó su intención de colaborar con las autoridades.



Según el Ministerio Público, ambos hombres permanecerán 15 días en prisión preventiva mientras avanza la investigación, luego de ser detenidos en posesión de una pistola, un fusil AR-15, cargadores, múltiples municiones, teléfonos celulares y un dron.



Los sospechosos fueron trasladados a la Fiscalía de Heredia, donde se les procesa por el delito de portación ilegal de armas, bajo el expediente 26-121-1094-PE.



El homicidio de Roberto Samcam ocurrió el 19 de junio de 2025, en un condominio ubicado en Moravia, San José. Según la investigación, el atacante ingresó al residencial aprovechando que el portón se encontraba en reparación, subió hasta el segundo piso del edificio donde residía la víctima y le disparó en al menos ocho ocasiones.



Samcam, político, exmilitar y opositor al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, falleció minutos después del ataque. El caso generó amplia atención internacional debido a su perfil político.

