Sospechoso de asesinar a Nadia Peraza no tiene problemas mentales, según exámenes

Los exámenes psiquiátricos realizados al sospechoso de matar a Nadia Peraza revelan que no presenta problemas mentales.



Así lo revela un informe judicial, del cual Teletica.com tiene copia. Estos resultados se dan a conocer tras varios análisis realizados al sujeto de apellido Buzano, de 25 años, tanto en el Hospital Nacional de Salud Mental Manuel Antonio Chapuy como en las instalaciones de Medicatura Forense.

“Se trata de un paciente de 25 años, sin antecedentes psiquiátricos documentados, quien es referido de Fiscalía para valorar ingreso a Capemcol (Centro de Atención a Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley); durante la valoración al corte, el paciente no presenta ideación suicida, no presenta ideación homicida, no hay un plan auto o heterolesivo, no está en un polo afectivo, mantiene un juicio en contacto con la realidad”, indica el diagnóstico.