Sospechoso de asesinar a Mónica Solano intentó confundir a las autoridades con denuncia falsa

El Juzgado Penal de Cartago impuso un año de prisión preventiva a un hombre de apellido Solano, investigado por el asesinato de Mónica Solano, en Cartago.



Solano, de 25 años y madre de dos niñas, fue asesinada durante la noche del pasado sábado. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en el sector de Blanquillo, en Oreamuno, con una herida de arma blanca en el estómago, según confirmaron las autoridades.



De acuerdo con el Ministerio Público, el martes siguiente se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en San Blas de Cartago.

"La inspección se llevó a cabo con apoyo de la Unidad Canina y otros equipos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Durante la revisión, el agente canino detectó rastros de sangre humana en prendas de vestir del hombre, las cuales fueron decomisadas para los análisis correspondientes", dijo la Policía Judicial.

El OIJ informó que, aparentemente con el fin de desviar la investigación, el sospechoso acudió a interponer una denuncia por el supuesto robo de un maletín. Durante su declaración, proporcionó un nombre y apellidos distintos a los investigadores para tratar de confundirlos, sin embargo, la evidencia recabada por las autoridades permitió su inmediata detención.

"Al imputado también se le investiga por los delitos de robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito", dijo la Fiscalía.

Solano y el sospechoso de asesinarla en un parque infantil apenas estaban conociéndose, de acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial.



Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte de la joven madre.