Sospechoso de asesinar a machetazos a adultos mayores en Alajuelita irá a prisión preventiva

Este viernes, el Ministerio Público confirmó a Teletica.com que el principal sospechoso de asesinar a machetazos a una pareja de adultos mayores en Aljuelita, San José, irá a prisión preventiva.



El sospechoso, identificado preliminarmente con el apellido Mairena, de 28 años de edad y de nacionalidad nicaragüense, fue detenido el pasado miércoles por la noche cerca de la frontera norte en Sarapiquí.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía de Hatillo informó que el sospechoso cumplirá seis meses de prisión preventiva, mientras se le investiga por el doble homicidio.

“En este momento no se cuenta con la identificación oficial del imputado, ya que debe verificarse vía consular. El expediente corresponde al 25-1934-0053-PE", indicó el Ministerio Público.

Mauren Molina, de 65 años, y su esposo, Antonio Bonilla, de 80, fueron encontrados fallecidos el pasado domingo en Finca Lajas, ubicada en la comunidad de Santa Marta de Alajuelita. Propiedad de la que eran dueños.

"Desde el inicio de las diligencias, los vecinos señalaban como posible sospechoso a Mairena, quien se había ido de la zona sin ningún sentido tras el hecho. Esto motivó la difusión de su fotografía para fines policiales, lo que permitió su ubicación en el sector fronterizo con Nicaragua, en Sarapiquí", comentó Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial.

Según los primeros análisis judiciales, el presunto responsable del doble homicidio, aparentemente utilizó un machete con pericia y fuerza significativa, debido a las heridas que presentaban los ofendidos.

