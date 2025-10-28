Sospechoso de asesinar a amigo en Pérez Zeledón fue quien alertó al 9-1-1

El principal sospechoso de un homicidio ocurrido la madrugada de este martes, en Pérez Zeledón, fue quien dio aviso a las autoridades mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, luego de, presuntamente, atacar a un amigo dentro de su vivienda.



El hecho se registró a las 3:45 a. m. en el barrio Las Juntas de Pacuar, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón atendieron la escena del crimen.

En el lugar encontraron el cuerpo de un hombre de apellido Espinoza, de 38 años, quien falleció por heridas provocadas con arma blanca.

"Tres hombres se encontraban compartiendo en la vivienda del sospechoso, un sujeto de apellido Solano, de 32 años. Por razones que aún se investigan, aparentemente Espinoza habría atacado a Solano, quien presuntamente respondió hiriéndolo de gravedad, provocándole la muerte en el sitio.

"Tras el incidente, Solano contactó al 9-1-1 para reportar los hechos. Cuando la Fuerza Pública llegó al lugar, lo encontró junto al cuerpo del fallecido", señaló la Policía Judicial.

El sospechoso fue detenido por la Fuerza Pública y remitido al Ministerio Público para el trámite judicial correspondiente.



El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ para esclarecer el móvil del homicidio y localizar a la tercera persona que se encontraba en la vivienda, con el fin de obtener su versión de los hechos.

