Sospechoso de amenazar de muerte a presidente Chaves fue enviado a un centro mental

Este martes, la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó a Teletica.com que el hombre sospechoso de amenazar de muerte al presidente de la República Rodrigo Chaves fue recluido en un centro de enfermedades mentales.



El Juzgado Penal de Heredia ordenó tres meses de internamiento para el sujeto de apellido Trejos, en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) en la Uruca, San José.

“Ante su consulta nos indicaron del Juzgado Penal del Heredia que en el exp: 26-006299-0042PE se impuso la medida que usted indica por tres meses que vence el 19 de junio del 2026”, señaló el Poder Judicial.

Trejos, de 58 años, había sido detenido por agentes judiciales el pasado 9 de marzo por el presunto delito de amenazas agravadas.

“Esta persona emitió algunas declaraciones y manifestaciones públicas en las cuales amenazaba la integridad física del Presidente en ejercicio y de la presidenta electa, Laura Fernández”, dijo Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.

El imputado fue enviado en primera instancia a una valoración médica forense y, tras los resultados de esa pericia, se envió a centro mental.

