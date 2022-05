Sospechoso de acosar mujeres y lanzarles orina fue detenido nuevamente por el mismo delito

Por Christian Montero | 26 de mayo de 2022, 20:21 PM

El sospechoso de acosar mujeres y rociarles orina con jeringa, fue detenido una vez más por el mismo delito.

Se trata de este sujeto de apellidos Murillo Valle, de 31 años. Agentes del OIJ de Heredia lo detuvieron la tarde del miércoles en la fábrica en donde trabaja, en La Aurora.

Un video del 17 de marzo es una de las evidencias que en los últimos días llegó a manos de la policía judicial.

La víctima fue una adolescente de 15 años quien, al igual que las otras ofendidas, fue rociada con orina que el sospechoso llevaba en una jeringa. Lea también Sucesos Más mujeres denuncian ser víctimas de supuesto acosador que usaba jeringas con orines “Yo me toqué los pantalones y mi bulto en la parte de atrás y estaban mojados, me toqué y olía a orines y tenía otra sustancia también, la cual uno reconoce que no es normal”, agregó la víctima.

La fiscalía de Heredia confirmó que, contra el sujeto, oriundo de Limón, lleva una causa por el delito de acoso callejero, en la que figuran 12 mujeres que sufrieron este tipo de agresión.

Murillo Valle atacaba a las mujeres en el centro de Heredia, hay casos en las inmediaciones del Mall Oxígeno y se sabe de dos hechos ocurridos en el centro de San José.

Como parte del modo de operar, los investigadores determinaron que el sujeto llevaba las jeringas en un canguro y al momento de lanzar los fluidos, grababa con un celular a las afectadas.

El sujeto fue detenido la primera vez el 30 de marzo y quedó en libertad.

Y tras la segunda detención este miércoles, el Juzgado Penal de Heredia le ordenó como medidas cautelares no molestar, agredir o perturbar a las víctimas.

El OIJ pide que si más mujeres fueron víctimas de este sujeto, que lo denuncien cuanto antes.