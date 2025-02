Sospechan que Niña que dio a luz a bebé en baño fue víctima primero de vecino y luego de padrastro

Por Mónica Matarrita

El OIJ confirmó que está en proceso la prueba de ADN que confirmaría la paternidad del sujeto de 20 años detenido como sospechoso de violación calificada.

La víctima fue una niña de 11 años quien tuvo a su bebé en el baño de su casa en Guácimo y luego la recién nacida falleció en la clínica.

“Los exámenes de ADN pueden durar unos 15 o 22 días para determinar quién es el papá del bebé que no nació. Se tenía una denuncia, pero no se podía ejercer una acción hasta no tener al bebé como tal para determinar quién fue el causante de la violación”, explicó Randall Zúñiga, director OIJ.

Según las autoridades, esta menor de edad fue víctima primero de un vecino, luego de su padrastro.

El caso trascendió el 12 de febrero luego que la Cruz Roja trasladara a la niña y su hija a la clínica de Guácimo; el OIJ confirmó que la bebé falleció en el centro médico.

Horas después detuvieron al padrastro de la niña y a su madre de 39 años por incumplimiento del deber de la patria potestad.

Según las autoridades, este sería el segundo caso de abuso sexual que sufre esta niña.

Pues en 2022 el Ministerio de Educación Pública (MEP) interpuso una primera denuncia ante el PANI y la Fiscalía.

Según el PANI, ese reporte fue contra un vecino y en 2024 recibieron otra denuncia, esta vez contra el padrastro.

“La atención de la persona menor de edad inicia en setiembre del 2022, cuando se recibe por parte del MEP, tanto al PANI como Fiscalía, una denuncia por presunto abuso sexual, en ese momento la progenitora interpone la denuncia y el PANI brindó atención psico-socio-legal”, dijo Anargerie Alvarado, gerente técnica PANI.

En el caso del embarazo de la niña, la referencia la recibieron del Hospital de Guápiles.

“Se procede nuevamente a interponer la denuncia correspondiente, ante los factores de riesgo se determina la reubicación de la persona menor de edad con un recurso familiar, brindando seguimiento y posteriormente el retorno de la persona menor de edad con su progenitora”, agregó Alvarado.

El caso ahora sigue en investigación, mientras que el padrastro seguirá en prisión preventiva.