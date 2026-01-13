“Solo quedaron con la ropa puesta”: familias devastadas tras incendio en Purral

Una mujer de 72 años, propietaria de dos viviendas, lo perdió todo tras un incendio que consumió por completo ambas casas en Purral de Goicoechea.

De acuerdo con versiones preliminares, haber dejado encendida una cocina de gas sería la causa de la emergencia.

En total, las llamas destruyeron 250 metros cuadrados de construcción. En las dos viviendas habitaban ocho personas, entre ellas adultos mayores y niños.

El fuego arrasó absolutamente todo, dejando a los afectados únicamente con la ropa que llevaban puesta.

Las hijas de doña Miryam relataron que vivieron segundos de gran angustia y ahora están muy preocupadas, pues sus seres queridos se quedaron sin un lugar donde vivir.

Para controlar el incendio trabajaron nueve unidades del Cuerpo de Bomberos provenientes de diversas estaciones.