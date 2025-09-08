“Solo quedaron cenizas”, dice dueño de tienda vaquera incendiada en Cartago

Un incendio consumió por completo una tienda vaquera en Guadalupe de Cartago, la mañana de este lunes, alrededor de las 6 a. m.

En el local se vendían sombreros, pantalones, botas y otros artículos. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro.



Adrián Badilla, hijo del propietario, relató lo ocurrido y asegura que cuando salió de la casa todo estaba normal.

“Yo salí a las 5:20 a. m. de los apartamentos, pero como a las 6 a. m. mi novia me dijo que se estaba quemando la tienda. Yo estaba en Oreamuno, pero cuando vine, vi las lenguas de fuego que salían por la ventana. Según yo, iba a botar la puerta, pero no se podía porque estaba muy caliente. En cuestión de minutos se fue todo”, comentó Badilla.

Por su parte, Roberto Badilla, dueño del comercio, explicó que fue una vecina quien les alertó sobre el humo.

“La casa de nosotros está a la par y la vecina nos dijo que estaba saliendo mucho humo por la parte trasera. Cuando abrí la puerta, todo estaba envuelto en llamas, eran dos pisos y todo se quemó, más de 200 metros cuadrados. Era una tienda que se llamaba 'Vaqueros Badilla', pero ahora vamos a volver a levantarnos. Todo se fue y solo cenizas quedaron”, dijo Roberto Badilla.

Vecinos de la zona manifestaron que consideran un milagro que las llamas no alcanzaran otras viviendas, ya que varias estuvieron a punto de incendiarse.



El caso se encuentra bajo investigación por parte del departamento de Ingeniería de Bomberos, con el fin de determinar las causas exactas del incendio.

