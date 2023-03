Solo cuatro de 12 acusados por narcotráfico el Limón siguen en juicio

De los 12 acusados por un caso de narcotráfico cuyo juicio se realiza en los tribunales de Limón, ocho no se presentaron por estar detenidos en otros países, por enfermedad terminal, estar en fuga o porque fueron asesinados.

Jirón Bolaños: incapacitado para no afrontar juicio por tener enfermedad terminal.

Corea Cabrera: asesinado el jueves anterior.

González Pineda: en rebeldía.

Orozco Vásquez: en rebeldía.

Sandí Zúñiga: presentó incapacidad médica para no afrontar juicio.

Masis Piñar: presentó incapacidad médica para no afrontar juicio, se encuentra físicamente en Guatemala, se ordenó testimonio de piezas.

Obando Barrantes: detenido recientemente en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, se ordenó testimonio de piezas.

Agüero Salas: asesinado en el 2021".