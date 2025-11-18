Sobrino de tica describe problemas familiares que antecedieron a brutal crimen en EE. UU.

El testimonio de un sobrino de Silvia Vílchez, la costarricense asesinada en Tennessee, Estados Unidos, a finales de octubre, refleja las difíciles circunstancias familiares que rodearon la vida de la víctima antes de su muerte.



Olman Mena, sobrino de Silvia, relató a Teletica.com que ella era hermana de su padre y que ambos tenían una relación cercana.

“Ella y yo tenemos 55 años, yo sabía que se había ido a Estados Unidos, y a ella no le fue muy bien en la vida con sus parejas. Había estado en dos matrimonios anteriores que terminaron en separación. Del primero nació una hija que actualmente vive en Alajuela, mientras que la madre de Silvia falleció hace aproximadamente seis meses", comentó Mena.

Sobre su segundo matrimonio, Mena señaló que Silvia convivió con su entonces pareja en Santa Bárbara de Heredia, pero tampoco funcionó y por ello se separaron. Luego, indicó, apareció con el hombre que hoy figura como sospechoso de su asesinato.

“Él se la llevó a Estados Unidos y muy poca gente sabía que se había casado, inclusive yo tenía varios años de no hablar con ella”, afirmó el pariente.

Mena expresó su conmoción al enterarse de que, presuntamente, tanto el esposo como el hijo de Silvia están vinculados al crimen. Según relató, fue su hermana, residente en Estados Unidos, quien le envió la noticia sobre su asesinato.

“Yo soy el padrino de bautizo de Gabriel, el hijo de ella. El padrastro, identificado como David Gardiner, tengo entendido que es un alemán nacionalizado estadounidense, y la relación entre Silvia y el padre biológico de Gabriel no era buena. Gabriel fue llevado a Estados Unidos por su madre porque sufría mucho aquí en Costa Rica”, señaló Mena.

El sobrino comentó que Silvia no tenía una actividad laboral formal en Costa Rica y se dedicaba a las labores del hogar. Mencionó también que ella mantenía una buena relación con su madre (la de Olman Mena), a quien frecuentemente escribía.

Sobre el joven sospechoso, afirmó que “al parecer tenía un problema mental”, y que la escuela solía contactarla porque el muchacho presentaba conductas agresivas.



De acuerdo con la página de Facebook de Sequatchie Post, Gabriel Vílchez se graduó este año de la escuela secundaria del condado de Sequatchie. Tanto él, de 18 años, como Gardiner, de 64, fueron procesados por homicidio criminal y abuso de cadáver en relación con la muerte de la tica.





La mujer fue reportada como desaparecida el 28 de octubre. Agentes indicaron que una orden de registro ejecutada el 30 de octubre en una propiedad de Snyder Loop reveló lo que parecía ser la escena de un asesinato violento.

Fuentes policiales detallan que Gabriel confesó haber golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras su padrastro observaba, para luego, al parecer, arrastrar su cuerpo hasta una hoguera y quemar los restos en un bosque cercano.



Los dos sospechosos permanecen acusados de asesinato y abuso de cadáver, y se espera que vuelvan a comparecer ante el tribunal a inicios de diciembre.

