Sobrevivientes de tragedia en Cambronero narran dificultades durante recuperación

Por Daniel Céspedes | 17 de noviembre de 2022, 13:17 PM

Los sobrevivientes de la tragedia en Cambronero narran las dificultades que atraviesan en su proceso de recuperación.



El próximo sábado 17 de setiembre se cumplen dos meses del día en que un terraplén hizo que un autobús y una motocicleta cayeran a un guindo en la Ruta 1. Este suceso cobró la vida de nueve personas, mientras que otras 18 resultaron heridas.

"Eso no se me olvida. Yo cierro los ojos y siento que volantines (...) Son brincos, no puedo dormir, para mí es fatal esto", indicó Marta López, una de las afectadas.

Los heridos reclaman una indemnización que, aseguran, les urge. "Nunca me dijeron que la póliza del Instituto (Nacional de Seguros) se había gastado, ni nada por el estilo. Como no encontraba dinero para los viáticos, decidí no ir porque no voy a gastar lo que no tengo", agregó José Bonilla, quien viajaba en el bus accidentado.