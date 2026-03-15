Sobrevivientes de accidente aéreo en San Carlos ya salieron del hospital

El piloto y los dos turistas estadounidenses que sobrevivieron al accidente de avioneta ocurrido en San Carlos ya fueron dados de alta, según confirmó el Hospital de San Carlos ante una consulta de Telenoticias.

Entre los sobrevivientes se encuentra el piloto de apellido Solano Brenes, de 39 años, quien sufrió una lesión en uno de sus tobillos.

Junto a él viajaban un ciudadano estadounidense de 53 años y su hijo de 13, quienes también recibieron atención médica y posteriormente abandonaron el centro hospitalario.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave había despegado pocos minutos antes de una pista ubicada a unos dos kilómetros del sitio del impacto y tenía como destino San José.

La Dirección General de Aviación Civil confirmó, además, que la avioneta cuenta con registro aeronáutico.

Por ahora, las autoridades mantienen en desarrollo la investigación para determinar qué provocó el accidente aéreo.