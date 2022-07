Sobreviviente de explosión: "El accidente ocurrió dos días antes de mi cumpleaños"

Por Christian Montero | 19 de julio de 2022, 21:03 PM

Uno de los sobrevivientes de la explosión en una heladería de Alajuela cuenta su testimonio en vivo con Telenoticias. El accidente le ocurrió dos días antes de su cumpleaños.

“A la vez es un regalo de Dios y a la vez es duro, muy duro, saber que tal vez usted no iba a volver, a dos días del cumpleaños, pensar que mi familia pudo, en vez de celebrar, me estarían enterrando, demasiado duro, mi mamá está en el extranjero y es muy duro verla sufrir también, yo volví a nacer”, relató entre lágrimas Freiman Suárez.

Él fue el repartidor que la noche del sábado llegó la noche del sábado al centro comercial.

“Estaba trabajando como cualquier día y me salió un pedido de la Pops de La Ceiba, me dirigí al lugar, en lo que me estacioné, fui al local, me fijé de quién era el pedido y después de eso solo me di cuenta de que estaba en el suelo con demasiada sangre, aturdido, no sabía qué estaba pasando, muchos gritos, gente para acá y para allá, estuvo 20 minutos inconsciente.

“Cuando abrí los ojos ya tenía gente encima ayudándome, no recuerdo nada, pensé que me había estrellado contra algún carro o algún camión y que estaba en algún hueco medio, después llamaron a mi hermano y le dijeron que yo estaba en la explosión”, agregó el sobreviviente.

Una mujer con conocimientos médicos llegó a auxiliar al joven, él la considera como “un ángel”.

“Yo me sentía demasiado mal, pensé que me iba a morir, tenía demasiada sangre, ella me tranquilizó, me dijo que todo iba a estar bien, me dio aliento en ese momento. “Sufrí hematoma arriba de la ceja, tuve golpes atrás de la cabeza, se me fragmentaron vidrios de un centímetro. “Ya estamos tomando medidas legales, esperamos que se hagan responsables por todo esto”, dijo el joven.

Suárez quiere aprovechar la nueva oportunidad para retomar sus estudios en diseño gráfico.