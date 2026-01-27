Sismo de este martes ocurrió “justamente debajo del Hospital Calderón Guardia”

El sismo de magnitud 3.7, sentido este martes en la Gran Área Metropolitana (GAM), ocurrió “justamente debajo del Hospital Calderón Guardia”.

Además, el evento representa una réplica del temblor que se presentó hace nueve días, el pasado 19 de enero.

Así lo confirmó a Teletica.com, Esteban Chaves, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

“Ocurrió debajo del Hospital Calderón Guardia, en el centro de San José, y fue generado por el sistema de fallas Otoya, responsable de haber generado el evento de magnitud 4.4 del 19 de enero”, explicó Chaves.

Por su parte, Marino Protti, también sismólogo del Ovsicori, quien ubicó el epicentro debajo del Parque Nacional, explicó que un movimiento como estos “es bueno porque nos dice dónde están las fallas y podemos estudiarlas mejor, pero no tiene trascendencia en términos de liberación de energía”, detalló el experto.

Sobre esta falla, los científicos coinciden en que es muy poco lo que se conoce, por lo que, de momento, “no podemos saber si tiene potencial para un sismo más potente, ya que es poco lo que se conoce”, dijo Protti.

El temblor de este martes tuvo una profundidad de 6 kilómetros.