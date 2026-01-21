Sismo de este lunes fue ocasionado por una falla poco conocida en San José

Los expertos aseguran que existe un alto nivel de incertidumbre sobre lo que está ocurriendo en la falla que provocó el fuerte sismo registrado este lunes en San José.

El movimiento telúrico ocurrió a las 5:06 p. m. del 19 de enero y, según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), tuvo una magnitud de 4,4. Su epicentro se ubicó justo debajo del Museo Nacional, en pleno centro de la capital, lo que llamó la atención de los especialistas, ya que se originó en una falla de la que se tiene poca información.

Hasta ahora, son escasos los antecedentes de sismos relacionados con esa falla. Uno se registró el 22 de noviembre de 2018 con una magnitud de 4,2; otro ocurrió el 22 de agosto de 2025 con una intensidad de 4,4; y el más reciente fue el de este 19 de enero.

De acuerdo con OVSICORI, el temblor dejó únicamente siete réplicas. Sin embargo, lo que más preocupa a los expertos es que el evento fue bastante superficial, con una profundidad de apenas 3 kilómetros. Esto provoca que, aunque la magnitud no sea tan elevada, el movimiento se perciba con gran violencia.

Los especialistas recuerdan que es fundamental mantenerse preparados ante la posibilidad de un evento mayor, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como San José.