Sindicatos: “No existe manual ni protocolo para conducir patrullas en emergencias”

Sindicatos de la Fuerza Pública manifestaron su preocupación por la ausencia de manuales y protocolos específicos para la conducción de patrullas durante situaciones de emergencia.



Según Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricense (Siteco), aunque no existe un protocolo formal, los oficiales que operan vehículos deben estar conscientes de que, incluso en emergencias, están obligados a hacer altos y a conducir con precaución.

Rojas subrayó la molestia del sindicato ante la eliminación de cursos y evaluaciones continuas para operadores de equipo móvil, una medida que había sido implementada por administraciones anteriores.

"Antes se les otorgaba una licencia especial tras superar pruebas rigurosas que se realizaban en todo el país. Esta administración ha dejado de hacer esas pruebas previas, permitiendo que cualquier oficial con licencia conduzca los vehículos, lo que ahora está mostrando consecuencias preocupantes", expresó Rojas.

Por su parte, Jonathan Flores, asesor de cuerpos policiales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y exoficial de la Fuerza Pública durante siete años, también manifestó que no hay protocolos y, si los hay, no se los enseñan a las personas.

“En la Ley de Tránsito está claro que, aunque una patrulla vaya en emergencia, debe detenerse en cada intersección y semáforo, pero esto no se les instruye a los oficiales, ellos adquieren sus habilidades de manejo de manera empírica, basándose en la experiencia y consejos de compañeros más antiguos.

“El manejo de patrullas no debe tomarse a la ligera debido a los riesgos y las posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas que conlleva. Es preocupante que los oficiales, muchas veces, aprendan a conducir con las mismas patrullas del Estado, lo que revela una clara falta de control y supervisión", concluyó Flores.

Los voceros ponen en evidencia la necesidad urgente de revisar y reforzar las políticas de capacitación y protocolos de seguridad para los cuerpos policiales, con el fin de garantizar no solo la seguridad de los oficiales, sino también de la ciudadanía en general.

Todo esto surge luego de que, el pasado martes por la noche, una patrulla de la Fuerza Pública, al parecer, ignorara un semáforo que estaba en rojo y provocara un mortal choque contra otro carro, cuya conductora fue declarada fallecida en el lugar.

Los artículos 104 (Intersección de vías) y el Artículo 105 (Prioridad de paso) de la Ley de Tránsito indican lo siguiente:



Artículo 104

h) Los vehículos de emergencia que se desplacen en respuesta a un incidente de esta naturaleza, utilizando los dispositivos de alarma correspondientes, podrán continuar la marcha en una intersección con semáforo en luz roja o con señal de alto, no sin antes verificar que no hay circulación de vehículos en las vías que se intersecan.



Artículo 105

c) Los vehículos de emergencia autorizados, siempre que se identifiquen por medio de señales visuales y sonoras y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, en tanto se desplacen en atención de una emergencia.

Teletica.com preguntó al Ministerio de Seguridad Pública si existen o no protocolos o algún manual que le indique a los oficiales de los diferentes cuerpos policiales cómo deben de conducir durante una emergencia; además, si se realizan o no las capacitaciones pertinentes; sin embargo, luego de varias consultas realizadas el jueves y este viernes, todavía no dan respuesta.