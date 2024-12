Sindicatos denuncian aumento de amenazas a policías en Limón

Sindicatos relacionados con los cuerpos policiales aseguran que, en los últimos meses, las amenazas contra los oficiales en Limón han crecido considerablemente.

"Al ser un gremio tan cerrado, lo que le dicen es que usted no puede hacer públicas las amenazas ni puede evidenciarlas, que debe haber una investigación cuidadosa, pero cuando hablamos de números reales las cifras son alarmantes", dijo a Teletica.com Benjamín Sevilla, dirigente sindical de la ANEP que atiende a esta rama policial.

Según Sevilla, a las autoridades judiciales les debe preocupar el cambio en la actividad delictiva, que pasó de una donde el policía era quien perseguía al delincuente, pero hoy el delincuente enfrenta cara a cara a las fuerzas policiales.

"Algunos dicen que en Limón esto no es extraño, pero claro que es inusual y no es normal que muera un policía. Esto no lo veíamos común hace años" añadió el líder sindical.