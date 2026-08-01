Sin tomacorrientes: 564 metros de conexiones eléctricas irregulares fueron retirados en cárceles

Las autoridades penitenciarias retiraron 564 metros de cables eléctricos en distintos centros de reclusión.

A esto se suman 651 tomacorrientes, además de 23 breakers, 27 tapas y cinco extensiones artesanales.

Parte del cableado extraído correspondía a instalaciones improvisadas o “pegas”, que incrementaban el riesgo de accidentes y comprometían las condiciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios.

Con estas acciones también se busca fortalecer el orden, el control y la disciplina dentro del sistema penitenciario.