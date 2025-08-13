Sin resultado positivo: OIJ sigue tras la pista de “Chuculum”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hace un llamado a la población para que brinde datos que permitan dar con el paradero de Brandon David Solano Rosales, alias “Chuculum” o “Mateo”, principal sospechoso del homicidio del director Ambiental de Salud, ocurrido el pasado 28 de julio en San José.

Michael Soto, subdirector del OIJ, confirmó a Teletica.com que han recibido poca información sobre su paradero.

“Hemos recibido muy poca información sobre la ubicación de este sujeto, de momento no hemos obtenido un resultado positivo, pero estamos trabajando muy tenazmente en tratar de localizarlo porque este es un caso muy importante.

"Reiteramos solicitud a la ciudadanía de que si alguien tiene algún tipo de información precisa, puede comunicarse al 800 8000 645 del Centro de Información Confidencial del OIJ”, dijo Soto.

Desde el pasado 31 de julio, la Policía Judicial difundió la fotografía del sospechoso, de 22 años. Según las investigaciones, al parecer, él llegó en motocicleta junto a otro individuo a un bar en el distrito Hospital, en San José, ingresó y disparó en múltiples ocasiones contra Eugenio Androvetto Villalobos, de 53 años, director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud. La víctima murió en el lugar.



Las autoridades presumen que Solano mantiene vínculos con una organización criminal que opera en Barrio Sinaí de Sabanilla y en el sector conocido como “El Matadero” en Purral.

Los investigadores creen que podría ocultarse en zonas de Sabanilla de Montes de Oca, Purral de Goicoechea o en la provincia de Heredia.

