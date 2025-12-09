Sin rastro de Kendry: Niño indígena de 4 años desaparece mientras caminaba con su madre

Kendry, un niño indígena de 4 años, continúa desaparecido tras separarse de su madre mientras ambos caminaban rumbo a su vivienda, en la Reserva Indígena de Alto Palmeras.



Una patrulla conformada por cinco rescatistas y lugareños salió esta mañana, después de trabajar durante toda la noche del lunes en la búsqueda del menor.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, la alerta se emitió este lunes a las 6:53 p. m. en el sector de Limón, Matina, Carrandí, Bajo Chirripó, donde se reportó que el niño se extravió en zona de montaña desde aproximadamente las 2 p. m.

"El reporte fue realizado por una persona ajena a los padres del menor. De acuerdo con el testimonio brindado, el niño caminaba junto a su madre cuando ella notó que ya no estaba a su lado y no logró encontrarlo en el trayecto", señaló la benemérita institución.

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja movilizó recursos al sitio. El personal permanece en la zona desde el lunes y mantiene activo el operativo de búsqueda en coordinación con habitantes y guías locales.

El operativo de búsqueda continúa en desarrollo.

