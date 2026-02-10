Sin piedad: Acribillan a hombre dentro de gimnasio en Cartago

Sin importar que se encontraba dentro de un gimnasio con varias personas entrenando, al menos dos sujetos acabaron con la vida de un hombre la noche de este lunes en San Nicolás de Cartago.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Cruz Roja, al llegar al sitio localizaron a un hombre de entre 25 y 35 años con múltiples impactos de bala, quien fue declarado sin vida en el lugar.

Las autoridades recolectaron al menos 10 casquillos de bala en la escena.

A pesar de la balacera, no se registraron personas heridas; únicamente dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en el sector para tratar de dar con los responsables del ataque, quienes al parecer huyeron en una motocicleta.