Sin casco, sin licencia y con placas falsas: motociclista capturado en San Sebastián

Un motociclista que viajaba con placas falsas, sin casco, sin licencia, sin revisión técnica y sin marchamo fue detenido luego de una intensa persecución policial en San Sebastián.

El hecho ocurrió en López Mateos, a las 5 de la tarde, y quedó registrado en una cámara.

Los oficiales le dieron la voz de alto al joven, pero este intentó escapar. Logró avanzar unos metros antes de ser alcanzado. La persecución se extendió por varios cientos de metros hasta que finalmente se logró la captura.

Desde la Policía Municipal de San José indicaron que se están incrementando estos operativos debido al aumento de delitos en los barrios del sur.

"¿Qué estoy haciendo yo? ¡Llamen a mi esposa!", se escucha decir al detenido en el video.

Al detenido se le levantaron cinco partes por las siguientes faltas:

No portar licencia.

No tener marchamo.

No contar con revisión técnica (Dekra).

Uso de placas falsas.

No acatar la orden de detenerse.

Este martes, en la edición estelar de Telenoticias, se mostró otro caso similar efectuado por la misma Policía Municipal. Ocurrió en Hatillo 3, en el parque conocido como La Bolivia, donde a otro motociclista se le aplicaron partes por un monto superior a 350 mil colones.

En ambos casos, las motocicletas fueron decomisadas y las autoridades aseguraron que continuarán con este tipo de acciones policiales.