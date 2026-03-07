“Siguió más de un kilómetro sin detenerse”: OIJ revela detalles del mortal atropello en Circunvalación

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre el mortal atropello ocurrido la mañana de este sábado en Circunvalación, en el sector de San Sebastián, San José.

De acuerdo con las autoridades, el reporte fue recibido alrededor de las 6:10 a. m., cuando se alertó sobre una persona fallecida en el sitio.

La víctima fue identificada como José Hernández Porras, de 45 años, guarda de seguridad del Hospital Nacional de Salud Mental.

Según la versión preliminar del OIJ, el conductor de un vehículo habría colisionado por detrás a la motocicleta de Hernández y la arrastró cerca de 100 metros.

Producto del impacto, Hernández murió en el lugar.

Posteriormente, el conductor habría continuado su recorrido e impactado a otro motociclista, quien resultó con golpes y fue trasladado a un centro médico para su valoración.

Las autoridades indicaron que el conductor siguió su trayecto por más de un kilómetro sin detenerse, lo que provocó la molestia de algunas personas que se encontraban en la zona y que, al parecer, lo agredieron físicamente.

Debido a esta situación, el sospechoso también fue trasladado a un centro médico para su valoración, bajo custodia policial.

Un video captó los segundos posteriores al atropello. En las imágenes se observa un vehículo tipo pickup que continúa avanzando mientras arrastra una motocicleta sobre el pavimento, generando chispas producto de la fricción.

Tras varios metros de desplazamiento, la motocicleta termina incendiándose a un lado de la vía, momento en que el conductor finalmente se detiene.

El caso se mantiene en investigación.