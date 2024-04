Sigue la búsqueda de Nancy Chacón: "Hemos recorrido desde San Ramón hasta Ciudad Quesada"

​"Lo último que nos dijo el OIJ es que iban a buscar en el proyecto hidroeléctrico con perros, eso me dijeron que sería esta semana. Traté de comunicarme con el agente a cargo, me dijo que estaban en eso. No sé si lo hicieron o no, no fue claro al respecto. Grupos de rescatistas se ofrecieron a hacer recorridos, pero necesitaban un lugar. Está lo del proyecto hidroeléctrico de Peñas Blancas, de igual manera le preguntamos a la gente encargada del OIJ si nos podíamos poner de acuerdo, para ver si íbamos todos a ayudar con el recorrido, pero no nos hicieron caso", explicó.