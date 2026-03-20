Siga aquí la trayectoria del avión que traslada a Celso Gamboa rumbo a EE. UU.

El avión que traslada a Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", ya está en pleno vuelo hacia Texas, Estados Unidos.

La aeronave, de matrícula N4982R, es de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Aquí puede seguir la trayectoria del vuelo, proporcionada por la página FlightAware.

El operativo para la extradición inició este viernes pasadas las 4 a. m. La caravana incluyó decenas de vehículos judiciales que salieron rumbo a La Reforma. El arribo fue a las 5:03 a. m.

Más de una hora después (6:12 a. m.), inició el traslado del exmagistrado y López hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Tuvo una duración de siete minutos.

Puede ingresar en aquí para conocer acerca del proceso judicial que Gamboa enfrentará en el país norteamericano.