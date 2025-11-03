EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Siete personas resultan afectadas por ataque de abejas en La Uruca

Según informaron las autoridades, uno de los pacientes está en condición crítica.

Por Luis Jiménez 3 de noviembre de 2025, 10:30 AM

La Cruz Roja Costarricense atiende, este lunes, una emergencia en el sector de La Uruca, específicamente en las Vueltas del Virilla, donde siete personas resultaron afectadas tras ser víctimas de picaduras de abejas.

De acuerdo con el reporte oficial, al menos uno de los pacientes fue abordado inconsciente: fue trasladado en condición crítica.

En la atención de la emergencia participan unidades del Cuerpo de Bomberos y cuatro ambulancias de la Cruz Roja.

Según informaron las autoridades, la escena aún no es segura, por lo que los equipos de socorro mantienen precaución mientras continúan con las labores de asistencia.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas