Siete personas pidieron auxilio al 9-1-1 tras ver a hombre que se arrastraba por Ruta 27

El Sistema de Emergencias 9-1-1 atendió, en cuestión de minutos, siete llamadas relacionadas con un accidente ocurrido la mañana de este miércoles en la Ruta 27, sector de La Guácima de Alajuela, donde un hombre sufrió la amputación de una pierna tras un accidente de tránsito.



Gerardo García, de la oficina de prensa del 9-1-1, confirmó a Teletica.com que la primera alerta ingresó a las 6:41 a. m., momento en que los testigos comenzaron a reportar el hecho.

“Recibimos a las 6:41 a. m. la primera de siete llamadas sobre ese incidente, ahí en La Guácima de Alajuela, en la Ruta 27, donde a una persona lamentablemente le amputaron una pierna por un accidente de tránsito”, indicó García.

Accidente en la Ruta 27:

La Cruz Roja Costarricense indicó que a las 6:42 a. m. despacharon una ambulancia para atender la emergencia en la transitada vía que une a San José con Caldera.

"Se atendió el atropello de un hombre adulto por un vehículo pesado y se trasladó al Hospital San Rafael de Alajuela en condición crítica. El sujeto presenta varios traumas en el cuerpo y la semiamputación de su pie izquierdo”, indicó la benemérita institución.

Hasta el momento, se desconoce qué pasó con el vehículo involucrado y la identidad del herido.