Sicarios sorprenden y matan a hombre frente al portón de su casa en Heredia

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este martes (7:10 a.m.) en la comunidad de Puebla, en San Pablo de Heredia.



De acuerdo con la información preliminar, la víctima salía de su casa en su vehículo cuando descendió para cerrar el portón. En ese momento, dos sujetos armados se aproximaron y le dispararon en múltiples ocasiones.



El fallecido, de aproximadamente 50 años de edad, era conocido en la zona como “Cubano”. Su identidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.



Según reportó la Cruz Roja Costarricense, el hombre presentaba heridas por arma de fuego en la espalda y la cabeza, y fue declarado sin signos vitales en el sitio.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo y recopilando indicios para esclarecer lo sucedido.



Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre posibles sospechosos ni el móvil del crimen.

