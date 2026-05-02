Sicarios que dispararon contra niño de 2 años y su madre iban en bicimoto, revela OIJ

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) amplió este sábado los detalles sobre el ataque armado en el que resultó herido un menor de dos años en Pavas, San José.



Según el reporte preliminar, el niño se encontraba en vía pública junto a su madre, frente a su vivienda, cuando ambos fueron interceptados por dos sujetos que se desplazaban en una bicimoto.



En ese momento, los sospechosos habrían disparado en múltiples ocasiones sin mediar palabra, logrando impactar al menor en la cabeza.



Tras el hecho, el niño fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo atención médica especializada.



Los hechos se registraron este viernes 1º de mayo a las 5:36 p.m.



El caso continúa bajo investigación del OIJ, que busca esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.



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