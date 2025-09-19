Sicarios piden a mujer que se aleje para no hacerle daño e igual la hirieron tras matar a hombre

Un hombre de 22 años fue asesinado y una mujer de 20 resultó herida durante una balacera ocurrida la noche del miércoles en San Francisco de Dos Ríos, San José. Según testigos, los gatilleros pidieron a la mujer que se alejara para no hacerle daño, pero aun así fue alcanzada por los disparos.

El crimen ocurrió en la calle principal del distrito, cuando las víctimas viajaban en los asientos traseros de un servicio de transporte privado. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los disparos provinieron desde una motocicleta que se acercó al vehículo en movimiento.

El conductor, en un intento por proteger a los pasajeros, ingresó a una calle sin salida para pedir ayuda. Una vecina fue la primera en escuchar los gritos de auxilio y alertar a las autoridades.

La Policía Municipal de San José informó que, aunque los delitos contra la propiedad —como asaltos, robos y hurtos— son los más frecuentes, los homicidios ocupan el primer lugar en gravedad y atención prioritaria.

El OIJ también atendió otra balacera en Parrita, Puntarenas, donde un hombre de apellido Mora, de 44 años, fue asesinado. Además, se reportaron tiroteos en Pavas y Cartago que dejaron gravemente heridos a un joven de 18 años y a un hombre de 38.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existe conexión entre los distintos ataques.