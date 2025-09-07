Sicarios matan a hombre y hieren a otro que viajaban en carro por San José

Los ocupantes de un carro fueron atacados a balazos la noche del sábado en Pavas de San José. Uno de ellos falleció y el otro resultó gravemente herido.

Los hechos se dieron a eso de las 9:17 p. m., según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En apariencia, las víctimas transitaban por el sector cuando sujetos armados que viajaban a pie se acercaron y abrieron fuego contra el vehículo.

La Policía Judicial confirmó que un hombre de apellido Morán, de 21 años de edad, murió en el sitio producto de los 17 disparos que recibió en el tórax, las piernas y el brazo izquierdo.

El sobreviviente, en cambio, es de apellido Calderón y de 23 años. Este alcanzó a ser trasladado a un centro médico cercano.

Una tercera persona, de la que no se dieron detalles, salió sin ningún tipo de herida.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se le practicará la autopsia respectiva.

Caso similar

Unas cuatro después, a eso de la 1:32 a. m. de este domingo, otro joven fue asesinado en Pital de San Carlos.

Se trata de un nicaragüense de apellido Espinoza, de 20 años.

Preliminarmente, se tiene que un auto con varios sujetos pasó cerca de donde estaba el sujeto y le dispararon en varias ocasiones, para luego huir del sitio.

Ambos hechos son ahora objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial, con la cual se espera dar con sus responsables.