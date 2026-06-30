Sicarios asesinan a joven en Cartago con fusil AR-15

Un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado a plena luz del día en Oreamuno de Cartago, tras un ataque perpetrado con un arma de fuego tipo AR-15.

El crimen se registró pasada la 1:30 de la tarde de este lunes en el sector de El Bosque. La víctima, aparentemente vecino de la zona, se encontraba dentro de un vehículo Toyota Yaris blanco cuando fue interceptada por dos sicarios que viajaban en motocicleta.

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes dispararon en múltiples ocasiones contra el joven, provocando más de diez impactos de bala en el automóvil. La violencia del ataque evidencia la brutalidad con la que se ejecutó el homicidio.

Tras el crimen, las autoridades desplegaron un operativo en los alrededores de El Bosque para tratar de ubicar a los sospechosos, quienes huyeron inmediatamente después del ataque.

Según la información inicial, el joven se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptado. El caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.