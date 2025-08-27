Sucesos
Sicarios asesinan a hombre frente a guardería en Limón
Las autoridades investigan si un carro que apareció en llamas, a menos de un kilómetro del lugar, tiene relación con el homicidio.
Un hombre fue asesinado, este miércoles, en las afueras de una guardería en Limón.
El hecho ocurrió a las 12:30 p. m. entre el sector de Palmeras y barrio Pueblo Nuevo, a escasos tres kilómetros del centro de la provincia.
Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la víctima recibió varios disparos y murió en el lugar (ver video adjunto de Telenoticias).
Las autoridades investigan si un carro que apareció en llamas, muy cerca del lugar, en Envaco, tiene relación o no con el homicidio.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha identificado al fallecido; pero la Cruz Roja indicó que ronda los 47 años.
La escena quedó en manos de la Policía Judicial para el levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.