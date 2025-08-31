Sicarios asesinan a hombre en calle de Carrizal de Alajuela

Un hombre de 29 años, identificado por su apellido Cerdas, fue asesinado la noche del viernes mientras caminaba por una calle en Carrizal de Alajuela.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima fue abordada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. El ataque ocurrió cerca de las 11:55 p.m., y Cerdas recibió impactos de bala en el pecho y la pierna.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado en un vehículo particular al Hospital San Rafael de Alajuela, donde fue declarado fallecido a la 1:00 a.m. de este sábado.

Las autoridades no han determinado el móvil del crimen, aunque por la forma en que se ejecutó, se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Con este caso, Costa Rica supera los 576 homicidios en lo que va del año.