Sicarios acribillan hombre en Pococí

Un hombre fue asesinado de varios disparos en Pococí de Limón la tarde de este miércoles.

Según informó a Teletica.com la Cruz Roja, la víctima tenía entre 30 y 35 años.

La Fuerza Pública coordinó un operativo en el sector para tratar de dar con los atacantes.

De manera extraoficial, se indicó que la Policía ubicó un vehículo en llamas cerca del lugar del ataque que, al parecer, fue utilizado por los sicarios para cometer el crimen.

El Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para atender la emergencia.

Por el momento, se desconoce el paradero de los responsables.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.