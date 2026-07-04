Sicarios acribillan a pareja en su propia cama en Guanacaste

Un hombre de 30 años y una mujer de 28 fueron asesinados a balazos la madrugada de este sábado dentro de una vivienda ubicada en barrio Irving, en La Cruz de Guanacaste.



De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Agüero, de 30 años, y una mujer de apellido Sanarrusia, de 28.

Los hechos ocurrieron pasadas las 3:30 a. m. cuando ambos se encontraban dentro de una habitación de la vivienda. En apariencia, varias personas ingresaron al inmueble y les dispararon en múltiples ocasiones, provocándoles la muerte en el sitio.



Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. Como parte de la investigación, las autoridades ubicaron un vehículo blanco totalmente quemado a unos dos kilómetros de la escena del crimen, el cual se presume habría sido utilizado por los responsables para cometer el doble homicidio.



Agentes del OIJ de Liberia realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.



Además, los investigadores trabajan en la recolección de indicios balísticos que serán enviados a los laboratorios forenses para su análisis.



Por la forma en que ocurrió el ataque y el nivel de violencia empleado, la Policía Judicial presume de manera preliminar que el caso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas.

No obstante, las autoridades indicaron que esa hipótesis aún se encuentra bajo investigación y que continúan las diligencias para esclarecer el móvil e identificar a los responsables.

