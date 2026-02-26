Sicarios acechan a cliente y lo ejecutan a balazos al salir de supermercado en Alajuela

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos hombres armados esperaron a que un cliente saliera de un supermercado para atacarlo a balazos en de Alajuela.



El video, captado por el sistema de vigilancia del establecimiento, muestra cuando el ofendido abandona el local con una bolsa en la mano. Al descender unas gradas, dos sujetos que permanecían dentro de un vehículo color gris abren las puertas, bajan del automóvil y disparan en múltiples ocasiones contra la víctima (ver video adjunto).



Los hechos ocurrieron este jueves a las 11:55 a. m. en la localidad de Río Segundo.



De acuerdo con información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, al llegar los paramédicos al sitio, el hombre presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue declarado fallecido.



Según los reportes preliminares, el sujeto murió dentro del supermercado.



Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar el móvil del ataque.



El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

