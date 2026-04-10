Sicariato en Limón: joven de 19 años captado en video durante asesinato

Uno de los sospechosos de asesinar a un hombre en Santa Rosa de Limón tenía apenas 19 años al momento de ejecutar el crimen. El hecho quedó registrado en una cámara de vigilancia.

El joven forma parte de los exintegrantes de la banda de Tony Peña Russell, quienes, tras la captura de su líder, conformaron una nueva estructura criminal. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la organización operaba en Pacuare de Limón y está vinculada con venta de drogas, homicidios, tentativas de homicidio y robos agravados.

Las autoridades señalan que la banda se caracteriza por la violencia con que actúa. Incluso, los jóvenes involucrados difundían fotografías con armas en redes sociales y amenazaban a vecinos con fusiles de asalto.

La investigación reveló que el móvil del homicidio fue una disputa territorial por la venta de drogas entre grupos emergentes, tras el debilitamiento de las grandes estructuras que controlaban el narcotráfico en la provincia.

Luego del asesinato, los sospechosos se ocultaron en la casa de un allegado. Tras recibir información confidencial, el OIJ allanó la propiedad y encontró la motocicleta, el arma y los cascos utilizados en el crimen.

En total, se ejecutaron 12 allanamientos para detener a los implicados, aunque varios continúan prófugos. La Policía Judicial busca a:

Keyner Andrey Green Ramírez

Seedorf Aguilar Mena

Janick Downs Villegas

Jean Carlos Ramírez Acuña

Abraham Sánchez Monge

Lindel Brautigam Ulloa

Henry Vargas Sánchez

Juan Mauricio Navarro Sáenz

Las autoridades solicitan a la ciudadanía brindar información confidencial a la línea del OIJ: 800-8000-645.