"Si me van a poner en el avión, que me pongan ya": las llamadas de "Pecho de Rata" con su hija

Las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente del caso Riverside evidencian las conversaciones que Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", sostuvo desde la cárcel con su hija, conocida como "Kiki", tras su captura con fines de extradición.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a la limitación de tiempo para realizar llamadas telefónicas, López Vega aprovechaba esos contactos para ponerse al día sobre lo que ocurría en el exterior (ver video adjunto).

Una de las conversaciones quedó registrada el 16 de julio de 2025 y giró en torno al también extraditado Celso Gamboa.

El expediente señala lo siguiente:

“Ella le dice que Celso solo locuras. 'Pecho de Rata' le pregunta por qué, ¿qué ha hecho? Ella le indica que ahí puso que lo mordió una rata. Él le responde que sí, pero que es mentira. Ella le cuenta que ahora ponen un montón de memes a él con una rata mordiéndolo y todo”.

Durante esa ﻿misma llamada, "Kiki" también le comentaba a su padre sobre supuestas vigilancias que, según indicó, se realizaban en las propiedades de la familia y le consultaba cómo se encontraba respecto al proceso de extradición.

“'Si me van a poner en el avión, que me pongan ya, que esto me tiene como loco'. Ella le responde que tranquilo. 'Pecho de Rata' le indica que eso es rápido, que lo pueden tener ahí 4 años y que él no está para eso. Luego le comenta cómo lo tienen, que policía arriba, policía abajo, le revisan la comida, todo, que él no está para eso. 'Kiki' le pregunta si él está tranquilo y él le confirma”.

De acuerdo con el OIJ, la naturalidad y familiaridad con la que se desarrolla la conversación permiten inferir que Celso Gamboa constituye una figura conocida y relevante dentro del entorno cercano de López Vega y su familia.

Mientras tanto, este miércoles las autoridades trasladaron a los detenidos por el caso Riverside, debido a que continuó la audiencia en la que se analiza la solicitud de medidas cautelares.