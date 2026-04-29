“Shock”, líder del cartel del Caribe Sur, será extraditado por DEA de Reino Unido a EE.UU.

El líder del Cártel del Caribe Sur, conocido con el alias “Shock”, será extraditado a Estados Unidos tras ser declarado extraditable por autoridades del Reino Unido, según confirmó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien indicó que “en los próximos días se estará coordinando que un avión de la DEA viaje al Reino Unido a recoger a este sujeto”.



Soto detalló que la información fue comunicada este miércoles por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y corresponde al caso denominado “Traición”.

Luis Manuel Picado Grijalba y de 44 años, se encontraba detenido en el Reino Unido y es requerido por presunto tráfico internacional de drogas.

"Recordemos que este sujeto es de nacionalidad costarricense, nacionalizado hace algunos años, el cual fungía como cabecilla del Cártel Caribe, y esto también es un hito importante dentro de las coordinaciones internacionales, ahora en esta ocasión entre Costa Rica, Estados Unidos y Reino Unido, siempre en lucha para quitar el narcotráfico de nuestro país y de la región", comentó Soto.

Luis Manuel Picado Grijalba, alias "Shock", fue capturado en territorio británico en diciembre de 2024 en un operativo vinculado a autoridades estadounidenses. Pese a su detención, las investigaciones señalan que continuaba ejerciendo liderazgo dentro de la estructura criminal.



Casi un año después, el 4 de noviembre de 2025, el OIJ desarticuló el Cártel del Caribe Sur mediante la denominada “Operación Traición”, considerada el mayor operativo policial en la historia criminal del país. Durante la intervención se ejecutaron 64 allanamientos simultáneos y se logró la detención de 31 personas vinculadas con la organización.



De acuerdo con las autoridades, la estructura era liderada por los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado Grijalba, alias “Shock” y “Noni”, respectivamente. Este último permanece recluido en el Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela, desde el 28 de agosto de 2025, también a la espera de un proceso de extradición hacia Estados Unidos.



Las autoridades judiciales atribuyen al grupo criminal la responsabilidad de decenas de homicidios, además de mantener vínculos con otras organizaciones delictivas, entre ellas una estructura encabezada por un sujeto conocido con el alias “Pecho de Rata”, quien fue extraditado a Estados Unidos el pasado 20 de marzo, junto al exmagistrado Celso Gamboa.

