Sentencia contra sacerdote tico acusado de abuso sexual en EE. UU. cambió de fecha

La sentencia contra el sacerdote costarricense Roberto “Toto” Méndez Esquivel, quien se declaró culpable de un cargo de abuso sexual en la corte del condado de Canyon, en Estados Unidos, se debía realizar el pasado 1.° de abril, pero cambió de fecha.



Méndez Esquivel compareció el pasado martes 27 de enero en una sala del tribunal, donde aceptó su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra un menor de entre 16 y 17 años. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se retiraron otros dos cargos adicionales, uno por violación y otro por abuso sexual infantil.



El medio de noticias estadounidense IdahoNews2 informó en su sitio web que Méndez conocerá su condena el próximo martes 28 de abril.

“El 28 de abril, el exsacerdote Nampa Robert Esquivel, conocido como Padre Toto, conocerá su condena.

“La Policía de Nampa dijo que la víctima no estaba vinculada ni a la iglesia ni a su escuela. Esquivel fue arrestado en agosto de 2025 y ha estado recluido en la cárcel del condado de Canyon con una fianza de 300.000 dólares”, indica el medio.

De acuerdo con documentos judiciales, el tico admitió haber descargado una aplicación mediante la cual conoció a la víctima y confesó haber mantenido actos sexuales con el menor. Las autoridades señalan que los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025 en un parque, tras un encuentro concertado a través de dicha aplicación.



El sacerdote había sido arrestado en agosto de 2025 por estos hechos. Según informó el medio de noticias KTVB7, durante la audiencia Méndez Esquivel se dirigió al tribunal y manifestó que sus acciones fueron el peor error de su vida y que con ellas ofendió a Dios y a su comunidad.



Roberto Méndez Esquivel es originario de Esparza, y fue ordenado sacerdote en 2016 en India. En 2020 regresó al país, donde se desempeñó como vicario parroquial en las comunidades de Monteverde, Quepos y Esparza. Posteriormente, en 2022, se trasladó a Nampa, Idaho, para ejercer funciones pastorales en la parroquia San Pablo.

